Горещата Киара показа голотии пред храма

Ергенката Киара Маджарова разходи тяло за грях пред най-знаковите места на София. Родената в Бургас бивша грация и попфолк певица се нащрака в предизвикателни пози пред старата сграда на парламента и катедралата “Св. Александьр Невски".  

Макар да бе избрала за дефилето си късните вечерни часове, разголените природни дадености светеха отдалеч. Горещата блондинка се бе разхвърлила по черно боди, повдигнато до носа от напомпаните й до пръсване “бомби". Надолу от кръста Киара бе навлякла толкова къса черна поличка, че спокойно можеше да мине и без нея, пише България Днес.

 

