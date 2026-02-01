Самотна майка ли е Натали Трифонова? Бабата пое грижите за внучето

Майката на Натали Трифонова – Ванина, й оказва неоценима помощ в отглеждането на бебето.

Тя се е преместила при знаменитата си щерка, за да дундуркат заедно малкия Арън, който е вече на 4 месеца. Бабата живее в съседен апартамент и всеки ден е при семейството на щерка си, научи „Уикенд”. Детето е от връзката на синоптичката с популярния състезател по мотоспорт Мартин Чой. Двамата от самото начало пазят детето си далеч от светлините на прожекторите.

Въпреки че е скрила очите на бебето, баба Ванина не е устояла на изкушението да сподели няколко кадъра с внучето си в социалните мрежи. Снимките веднага предизвикаха вълна от умиление и коментари, тъй като това са едни от малкото публични моменти, в които малкият Арън изобщо се появява, макар и частично. И Натали, и майка й са категорични в желанието си да запазят личното пространство на детето. Лицето му не се показва, детайли се спестяват, а всяка снимка е внимателно подбрана. Все пак от кадрите личи, че бебето е истински чаровник и носи черти и от двамата си родители, а смесеният му произход го прави още по-екзотичен и впечатляващ.

Един въпрос обаче не получава отговор. Къде е бащата на бебето и защо той не се грижи за сина си?