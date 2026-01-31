Племенницата на Преслава стана чалга певица, тръгна по участия

Нова чалга звезда на небосклона.

Красавицата Виктория, която е племенница на фолкпевицата Преслава и дъщеря на фолклорната изпълнителка Ивелина Колева, вече ходи по участия.

Тийнейджърката, която е с потекло от музикално семейство, приковава вниманието с хубост, но има и впечатляващи гласови данни. Любопитен момент е, че на афишите, които промотират участията й, е обявена като „новия талант – племенничката на Преслава“. Дълго време Ивелина Колева беше по-популярна като „сестрата на Преслава", но след отлична кариера успя да се наложи със собственото си име и творчество.

Няма информация Виктория да има голям брой собствени песни, така че вероятно изпълнява парчета на колежки. В социалните мрежи дори може да бъде гледано как пее песни на Веселин Маринов. пише "България Днес".

Виктория привлече вниманието още преди 5 години, когато като дете проби в Русия. Тогава нейни изпълнения се въртяха в местни сайтове, а крачка към международната й известност беше участието й в престижния конкурс „Истоки". Виктория беше номинирана в категорията „Естрадна песен“ като успява да впечатли с изпълнението на парчето „Man World” (“Мъжки свят“).

От години момичето пее в музикална школа, участвало е в многобройни конкурси и има различни награди. На видеото на изпълнението й за конкурса „Истоки“ се вижда, че Виктория е в помещение, което е отрупано с нейни грамоти и отличия.

Първоначално Виктория се беше насочила към поп музиката, но е направила завой към попфолка, в който безспорен №1 през последните години е нейната леля.