Емрах ругае Дундаков: Смешник, тъпак такъв!

Емрах скочи да защитава брат си Фики след първото излъчване на състезателите за „Евровизия 2026“.

Синът на Тони Стораро беше елиминиран още в началото, а неговият по-малък брат се изказа в негова защита, хвърляйки доста сериозни обвинения.

„Оня, където беше жури на брат ми, къдравия с грозната брадичка - той си знае кой е и вие също знаете кой е... смешника. Пича вика: „Каква е разликата между поп и поп-фолк, не мога да намеря перфектната връзка“ или какво беше казал? Пич, в попфолк коя е първата дума? Еми то се състои от поп, тъпак такъв“, възкликна обидено най-малкият Стораро в защита на по-големия си брат.

Макар и да пропуска името на човека, за когото говори, почти ясно е, че става въпрос за Петър Дундаков, тъй като е къдрав и мнението му почти се припокрива с преразказа на Емрах. „Всичко е фейк в „Евровизия“ и други риалитита в България. Няма истински вот“, написа под ви деообръщението си младият певец от клана Стораро.

Фики Стораро беше част от първоначалните участници за „Евровизия“, които бяха излъчени в събота вечер, но за съжаление не продължи след вота на зрителите. Мненията на професионалисти и публиката бяха меко казано разнопосочни, като дори известни личности като Мариана Попова обвиниха предаването в ПР на „Вирджиния Рекърдс“.

Основателно или не, Емрах се застъпи за брат си, но като че ли не беше обмислил какво точно иска да каже с видеото си в ТикТок, или по-скоро беше силно повлиян от емоция.

„Харесайте и споделяйте видеото, ако искате да разкрия „Евровизия“, добави той, силно уверен, че надпреварата е нагласена. В крайна сметка до финалната фаза на състезанието достигнаха Дара, Михаела Маринова, „Молец“, Прея, Мона, Роксана, Innerglow и „Керана и космонавтите“.