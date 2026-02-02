ТАЙНО се роди правнук на Тодор Живков! Бебето изтри сълзите на Жени след смъртта на Малък Тошко

Дъщерята на Жени Живкова - Людмила, сподели кадър от семейно събиране, на което за първи път се вижда най-младият член на рода Живкови. Снимката е направена на Бъдни вечер, а мъникът видимо е на около 3 месеца, което значи, че се е появил на бял свят около рождения ден на баба си - 7 ноември.

Преди да стане майка, Людмила беше част от екипа на престижно архитектурно и интериорно студио в Лондон. Завършила е института „Прат“ в Ню Йорк и е работила известно време като вътрешен дизайнер в САЩ. Таткото на бебето - Владимир, е брокер на луксозни имоти с бизнес във Великобритания и САЩ.

Дали от фатализъм или нежелание личният живот на дъщерите й да е на показ, но самата Жени запази пълно мълчание за щастливото събитие. Името на детето също не е съобщено публично.

През септември миналата година Людмила и Владимир трябваше да сключат брак, но сватбата беше отменена след внезапната смърт на Тодор Славков. Той се самоуби изненадващо през юли 2025 г. и осуети сватбата. Тази година, след като траурът отминава, най-вероятно двамата ще си кажат "Да", но на скромна церемония, пише "Минаха години".

Людмила в момента се радва на майчинството в София, а цялата рода е наоколо, готова да помага. Мъникът е обгрижван от баба си Жени, леля Катерина Славкова, както и другите си братовчедки Андреа Стефанова и Ралица Пантева.

По-малката дъщеря на Жени Живкова - Андреа, завърши мода в института "Марангони" в Лондон, който е част от италианския "Марангони". След това се върна в България и тръгна по стъпките на майка си - вече е проспериращ дизайнер със собствена колекция.