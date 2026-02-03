Цецо Елвиса пропя с Мими Николова

„Да работиш с Мими Николова е истинско вдъхновение! Тя е прекрасна, невероятен фин, усмихнат, дисциплиниран и добър човек!“ Така отговори пред „България Днес“ най-добрият имитатор на рокендрол легендата Елвис Пресли у нас - Цецо Елвиса, на въпрос на „България Днес“ как се работи с Мими Николова.

Двамата преди броени дни пуснаха на пазара новата версия на песента „Замълчи, замълчи“ към филма „Любимец 13“. Готови сме не само с песента, но и със заснемането на клипа към нея“, радостен е певецът. По негови думи двамата много си паснали с 87-годишната певица, защото: “И като хора, и като характери се спогаждаме, но и гласовете ни много добре си лежат. А и си станахме много близки... И аз съм много щастлив, че Мими лесно и с голямо удоволствие се нави да работим заедно“, откровен е имитаторът на Пресли.

Цецо Елвиса и Мими Николова подготвят и концерт, който са нарекли “На жените с обич“. “Защото е посветен на жените, ще се проведе на 6 март в “София лайф клуб“, а специален гост ще бъде самата Мими Николова, с която ще изпеем новата версия на нейната песен „Замълчи, замълчи“. Аз пък съм подготвил репертоар със златните световни и български евъргрийни, защото хората обичат да слушат на живо хубава и качествена музика“, споделя още певецът и въодушевен продължава да разказва: “За това продължаваме да търсим стари песни, които да възродим на принципа на песента “Блажени години“, която направих наскоро, и като песента „Замълчи, замълчи“.

Той обяснява защо: “Защото съвременната българската музика стигна такива безумни дъна и звученета и трябва вече да се обръщаме към корените си - към хубавата стойностна българска музика, тоест към старите песни“.

Елвиса с охота разказва, че клипът, който наскоро са заснели, е цял филм и разказва личната история на Мими Николова. „Петър Ступел преслушал много певици от Операта и Оперетата и все не можел да си хареса глас. Тогава Джаки Леви му предложил да чуе Мими, като му казал, че тя ще изпее песента към филма „Любимец 13“ съвсем естествено.

И тази история от живота й се пресъздава в клипа към песента ни, но и ще бъде част от филма на младия режисьор Влади Мастиков, който снима живота на Мими Николова, който ще се казва „Синьо“, с радост на един дъх обяснява Цецо Елвиса.