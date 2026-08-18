Алекс Раева е морска сирена

Като морска сирена, легнала ефирно на морския бряг, Алекс Раева позира в гореща фотосесия. Снимката е прикрепена към поредица летни кадри, запечатли щастливите мигове от ваканцията на певицата. От месец насам бившата тв водеща обикаля плажните дестинации в компанията на най-близките си другари, в това число и Орлин Горанов.

Преживяването тя описва като „животът, какъвто бих искала да бъде“, поне за месец. „Събуждаш се и приятелите ти са на няколко крачки. Няколкостотин хиляди песъчинки разстояние между хората, които обичаш. Пиеш кафе с тях, смееш се, готвиш, напиваш се, скарваш се, говориш до сутринта, гледаш как децата ви растат пред очите ти и се радваш на тяхната радост, потапя ни в малка част от лятната си идилия звездата от „Като две капки вода“. Завиждаме й!