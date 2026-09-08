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Алекс Сърчаджиева се надбягва със себе си по брега

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HotArena.net
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Алекс Сърчаджиева се надбягва със себе си по брега

HotArena.net
231

Алекс Сърчаджиева помести тези дни кратко видео, на което тича презглава с „над 300“ по морския бряг. Популярната актриса и тв водеща демонстрира завидни умения в спринта, и то при трудни условия, защото не бяга по писта, а по влажен пясък, при който краката потъват и скоростта се губи.

Щерката на Пепа Николова обаче не се самоизтъква, а скромно, макар и с чувство за хумор, отбелязва: „Аз по-смешно тичащ човек от себе си не съм виждала“. Такова беше и лятото ми. Смешно, слънчево, с много приятели. Благодаря! Нямам търпение за следващото!“, довери, запъхтяна Сърчаджиева, пише България Днес.

 

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