Аня Пенчева с подарък джип от мъжа си

Актрисата Аня Пенчева е получила щедър подарък от съпруга си Ивайло Караньотов, пише Ретро. В интернет предаване тя сподели, че любимият й я изненадал с луксозен джип Волво, който бил бутиково изпълнение. В света имало лимитиран брой такива автомобили, а тя притежавала един от малкото. Освен че джипът бил известен като най-сигурния автомобил в световен мащаб, разполагал с редица екстри, а интериорът в купето бил дизайнерски.





„Над 20 автомобила съм имала. Последният – Волво, много го харесвам. Послушна, благодарна и глезена жена съм и когато Ивайло ми вземе кола, без значение марката, не мрънкам и не питам, направо се качвам и я карам“, споделя с усмивка Аня.