Да се ожениш за себе си: Защото няма да си изневерявам! https://hotarena.net/az-jenata/da-se-ozhenish-za-sebe-si-zashtoto-nyama-da-si-izneveryavam HotArena.net

Бони от графство Съсекс си казва заветното „да“ на елитния курортен остров Ибиса. Както признава сама, защото много харесва името му: „Ибиза (англичаните масово го произнасят така). ...е приказно място с горещи дни и нощни купони. Самото му име звучи модно. Не че съм идвала преди, но всички хора с възможности почиват тук“, казва младоженката, цитирана от в. „Сън“. Тя сама си организира церемонията и сама си празнува. Не с какво да е, а с пръстен с диамант за 25 хиляди лири стерлинги. Разбира се, купува го на кредит, защото самата тя има скромни доходи.

Купонът и екскурзията до Ибиса я струват също толкова. Добре, че гостите са малко – само няколко верни другарки пожелават да присъстват на (псевдо)венчавката с един човек. Бони от Съсекс се е разглезила и е развила привързаност към лукса покрай бивше гадже.

„Преди няколко години бях сгодена и с партньора ми подготвяхме голяма сватба за почти половин милион долара с 300 гости. Тогава за първи път чух за тази Ибиса, той искаше да празнуваме на острова. Той плащаше всичко, имаше възможности.

Бони се разделя с него буквално седмици преди датата на уж най-щастливото събитие в живота й. Разбира се, благоверният й и слага рога с учителка по химия, живееща в съседната къща. Точно това е един от факторите, които я тласкат към собствената й обития.

По-рано Бони има още една несполучлива на пръв поглед сериозна връзка с перспектива за брак. Там също има предателство и двете поредни изневери карат британката да се вземе сама със себе си и да си обещае, че няма да си изневерява.

Едва ли ще има време за любовни афери – тя е скромен застрахователен агент, а е взела $70 хиляди кредит за Ибиса.