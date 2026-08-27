Дара със смъртоносна задача

Родната ни гордост Дара вече не търси световните звезди - те започнаха да търсят нея. Британският диджей и продуцент Джакс Джоунс публично предизвика победителката от „Евровизия“ да изпее хита си „Бангаранга“, докато бяга с темпо на пулса 120 удара на сърцето в минута.

„Добре, хора, видях, че постоянно питате дали ще направя дует с Дара. Дара, имам предизвикателство за теб - ако можеш да изпееш „Бангаранга“, докато бягаш на 120 BPM, без да умреш, може би имаме сделка“, обръща се Джакс Джоунс към българката.

Гласовитата варненка не се поколебава и приема хвърлената ръкавица. „Хайдееее, започваме!“, отвръща развълнувано певицата.

Предизвикателството всъщност едва право в силата на родната хубавица - по подобен начин Дара тренираше преди триумфа си на „Евровизия“. За да може да изпее „Бангаранга“ безупречно, докато изпълнява изключително динамичната хореография, певицата се подлага на стриктна спортна подготовка. Талантливата нашанка тренира пеене в движение и дори бяга на пътека, докато пее, за да подобри издръжливостта и белодробния си капацитет.

Подготовката на Йотова преди излизане на сцена продължавала около три часа и включвала загряване на диафрагмата, тялото и гласа, съчетано с дишане, скачане и бягане. Затова условието на Джакс Джоунс може да се окаже далеч по-лесно за победителката от „Евровизия“, отколкото британецът предполага.

Зад предизвикателството стои музикант с впечатляваща международна кариера. Джакс Джоунс пробива на световната сцена с парчето „I Got U“ заедно с Дюк Дюмон, а след това трупа хит след хит.

Публичната закачка на безкрайно креативния и находчив музикант веднага разпалва феновете на Дара. Част от тях започват да я надъхват да приеме изпитанието, а други скачат срещу условието на Джакс Джоунс.

„Той трябва да го приема като привилегия, а не да те кара да доказваш себе си за едно парче. Ти вече си се доказала“, пише почитател на българката.

„Съмняваш ли се, че може да го направи? Нашето момиче може да прави невъзможни неща!“, гласи друг коментар.

Трети предупреждава британеца: „Това е българско момиче, човече, не се шегувай. Ще загубиш“.

Предизвикателството идва в изключително важен момент за Дара. След победата на „Евровизия“ изпълнителката гледа все по-смело към международната сцена. Чаровницата подготвя първия си албум на английски език, с който се надява да достигне до публика далеч извън пределите на страната. Предстой й и нова международна изява - Дара ще се качи на сцената на фестивала „Сий Денс“, който ще се проведе от 28 до 30 август в Бечичи, Черна гора.