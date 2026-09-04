Дениз Байсал преминава през скандален развод

Една от най-коментираните двойки в Турция - актрисата Дениз Байсал и музикантът Баръш Юртчу, са в процес на изключително грозен и тежък развод, пише Супер магазин.

Миналата седмица изтече информация от съдебната зала, според която Юртчу категорично е отказал предложението за развод по взаимно съгласие и е предявил огромни финансови и материални претенции към Байсал, като настоявал за рекордно висока издръжка и дял от имотите й.

Близки до актрисата разкриват, че тя е съсипана от поведението на бившия си любим, но е решена да се бори в съда докрай.



