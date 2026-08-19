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Диона се самопровъзгласи за русалка

https://hotarena.net/az-jenata/diona-se-samoprovazglasi-za-rusalka HotArena.net
HotArena.net
448
Диона се самопровъзгласи за русалка

HotArena.net
448

"Русалка на плажа" - така, с характерната си доза самохвалство озаглави плажната си фотосесия Диона. Тя се е нащаракала в различни пози и ракурси до морксия бряг, а на един от кадрите е полегнала на скала с изпружена ръка, покрита с татуси.

Феновете веднага реагираха на фотоса, заради драстичното отслабване на певицата. Диона не благоволи да осведоми широката публика как се е стопила почти наполовина.

"Толкова ли са кльощави русалктие?", подкачат изпълнителката потребители в нета, пише България Днес. 

 

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