Диона се самопровъзгласи за русалка

"Русалка на плажа" - така, с характерната си доза самохвалство озаглави плажната си фотосесия Диона. Тя се е нащаракала в различни пози и ракурси до морксия бряг, а на един от кадрите е полегнала на скала с изпружена ръка, покрита с татуси.

Феновете веднага реагираха на фотоса, заради драстичното отслабване на певицата. Диона не благоволи да осведоми широката публика как се е стопила почти наполовина.

"Толкова ли са кльощави русалктие?", подкачат изпълнителката потребители в нета, пише България Днес.