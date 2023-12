Джини от Х фактор управлявала заведение в Норвегия https://hotarena.net/az-jenata/djini-ot-h-faktor-upravliavala-zavedenie-v-norvegiia HotArena.net HotArena.net 11613

Вирджиния Събева, позната като Джини от петия сезон на Х фактор, дълго време е живяла в Норвегия, научи HotArena.



Там тя пише и издава песните Feel so good, Show me some love, One last dance, които се въртят по норвежки, български, азиатски радио станции и в различни социални медии.



П реди четири години песента Feel so good е класирана на първо място в класацията ТОП 10 на радио BG Voice and TV Bulgaria. В Норвегия, освен, че учи е била солист на Госпъл хор, с който е имала изяви в различни градове на страната. В момента работи като музикален педагог, като и в няколко различни социални проекта.



„В Норвегия учих педагогика в норвежко учебно заведение и работих като управител на заведение, в което най-голямата атракция бяха пеещите бармани. Там правех коктейли и пеех, а посетителите се превръщаха в публика“, издава Джини.