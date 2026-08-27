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Доли Партън „възпитала“ Дара Екимова

https://hotarena.net/az-jenata/doli-partan-vazpitala-dara-ekimova HotArena.net
HotArena.net
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Доли Партън „възпитала“ Дара Екимова

HotArena.net
175

Тежко приема Дара Екимова смъртта на легендарната кънтри певица Доли Партън, която почина на 80-годишна възраст.

Младата изпълнителка показа колко голямо влияние е имала световноизвестната звезда върху нея и й посвети емоционално послание, пише България Днес.

„Благодаря ти, че ме възпита. Благодаря ти за красивите думи, музиката и усмивката“, пише щерката на Ива Екимова. С краткото си сбогуване гласовитата хубавица разкрива, че Партън за нея е била много повече от любима изпълнителка, а музиката и думите на американката са съпътствали израстването й.

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