Доли Партън „възпитала“ Дара Екимова

Тежко приема Дара Екимова смъртта на легендарната кънтри певица Доли Партън, която почина на 80-годишна възраст.

Младата изпълнителка показа колко голямо влияние е имала световноизвестната звезда върху нея и й посвети емоционално послание, пише България Днес.

„Благодаря ти, че ме възпита. Благодаря ти за красивите думи, музиката и усмивката“, пише щерката на Ива Екимова. С краткото си сбогуване гласовитата хубавица разкрива, че Партън за нея е била много повече от любима изпълнителка, а музиката и думите на американката са съпътствали израстването й.