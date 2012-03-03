Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen – стил, класа и очарование Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички. https://hotarena.net/az-jenata/esennozimnata-kolekciq-na-alexander-mcqueen-stil-klasa-i-ocharovanie HotArena.net HotArena.net 9415 Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички.

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Модните експерти коментираха, че акцентът в тази колекция пада върху дългите ръкавици, прекрасно комбинирани с </span><span lang="bg-BG" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">невероятните </span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">рокли.</span></p>