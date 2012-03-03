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Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen – стил, класа и очарование

Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички.

https://hotarena.net/az-jenata/esennozimnata-kolekciq-na-alexander-mcqueen-stil-klasa-i-ocharovanie HotArena.net
HotArena.net
9415
Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen – стил, класа и очарование
HotArena.net
9415

Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички.

<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Есенно-зимната колекция на Alexander McQueen очарова посетителите на Седмицата на модата в Лондон. Стилните тоалети веднага грабнаха вниманието на всички.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> &nbsp;</p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Модните експерти коментираха, че акцентът в тази колекция пада върху дългите ръкавици, прекрасно комбинирани с </span><span lang="bg-BG" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">невероятните&nbsp;</span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">рокли.</span></p>
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