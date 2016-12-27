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Ето как Клаудия Шифър отслабва с 3 килограма за 5 дни (Цялата диета)

https://hotarena.net/az-jenata/eto-kak-klaudiia-shifar-otslabva-s-3-kilograma-za-5-dni HotArena.net
HotArena.net
24822
Ето как Клаудия Шифър отслабва с 3 килограма за 5 дни (Цялата диета)
HotArena.net
24822
Диетата предвижда 1200 ккал на ден и ви позволява да се освободите от 3 кг за пет дни.Тя е балансирана и включва достатъчно хранителни вещества, за да не страда организмът. Препоръчително е да се пият повече течности и да се спортува минимум 15 мин. на ден!

Закуска

Мюсли. Чаша нарязани плодове (с изключение на грозде, банани и смокини), смесена с 1 супена лъжица покълналите семена и 100 грама кисело мляко.

Втора закуска

Плодов коктейл. 100 мл сок и същото количество кисело мляко.

Обяд

Зеленчуково рагу. Няколко съцветия варен карфиол, 1 пиперка, 1 морков, 1 супена лъжица грах или млад боб, половин глава лук, 1 корен от целина, магданоз - всичко се вари в малко количество вода.
Сос: 1 с. л.. супена лъжица зехтин, 100 грама мляко, 1 чаена лъжичка лимонов сок.

Следобедна закуска

Сандвич. 100 грама пилешки гърди с малко парче пълнозърнест хляб.

Вечеря

Плодов пилаф. 50 г варен ориз, смесен с ябълка и 100 г други плодове.


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