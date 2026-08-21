Глория щастлива в надуваема лодка

"Всичко, което ни прави щастливи, удължава нашия живот. Защото щастието напълва сърцето със светлина, душата с топлина, а всеки ден със смисъл. Не се страхувайте да правите това, което ви носи радост: да обичате, да мечтаете, да бъдете себе си. Защото в това се крие истниският живвот", мъдро заключи Глория, готвейки се да яхне надуваема лодка с гребла, пише България Днес.

