Холивудски асове ухажват Бакалова

Холивудски асове ухажват Мария Бакалова в Ню Йорк на премиерата на шпионска комедия, пише Телеграф. Ветеранът Кенет Брана и напористият Райън Рейнолдс с усмивки подхванаха българската си колежка и я направиха централна фигура на премиерата на Mayday, която бе в Манхатън.

Бакалова играе редом до холивудските звезди в комедията, която разказва за времената на Студената война.

Мария впечатли с тоалет в розово и бяло, напомнящ донякъде на рокля на принцеса. Тя е облечена в бяло късо бюстие без презрамки и с прозрачна тюлена макси пола в цвят шампанско, бордирана с триизмерни цветя в розово и слонова кост.

Местната преса отбеляза, че Бакалова най-добре е разбрала как трябва да се направи реклама на тази комедия.