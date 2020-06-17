Ива Екимова спря месото

\"От днес започвам оздравително-детоксикираща диета, която включва салати, смутита и сокове в продължение на две седмици. Без хляб, месо и млечни продукти!\", зарече се Ива Екимова, узна HotArena.

Любопитното е, че режимът й съвпада с Петровите пости, които не винаги се случват - ако Великден се падне между 5 и 8 май такива изобщо няма. Този пост е по-малко строг и щадящ в сравнение с Великденският, пише България днес.