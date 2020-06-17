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Ива Екимова спря месото

https://hotarena.net/az-jenata/iva-ekimova-spria-mesoto HotArena.net
HotArena.net
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Ива Екимова спря месото
HotArena.net
8526
\"От днес започвам оздравително-детоксикираща диета, която включва салати, смутита и сокове в продължение на две седмици. Без хляб, месо и млечни продукти!\", зарече се Ива Екимова, узна HotArena.


Любопитното е, че режимът й съвпада с Петровите пости, които не винаги се случват - ако Великден се падне между 5 и 8 май такива изобщо няма. Този пост е по-малко строг и щадящ в сравнение с Великденският, пише България днес.
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6 Коментара

Бебо

преди 3 години

Тази новина исках да прочета, за да мога да заспя спокойно! Наистина ли някои госпожи не могат да преценят, че никой не се интересува от тях и досаждат с вечните са навирания по сайтовете?!

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Да

преди 3 години

Сашка Васева в умален вариант!

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Маца

преди 3 години

Тя да спре алкохола, че е заприличала на костенурка

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ми,

преди 3 години

Не ни интересува.

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hhhhhhhh

преди 3 години

Тоя боклук още жив ли е? Кой я тъпче&издържа към днешна дата?

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АзАз

преди 3 години

Като ПР- специалист от толкова дълго време не осъзнава ли, че има хора, на които и ПРът не им помага и тя е една от тях. Що за новина е, че е спряла месото?! И аз какво да направя?! Ми, Хотарена, айде тогава информирайте ни всяка "известна" жена в България с какво се храни, или направо направете сайт ГотвиХот и пишете за всички диети и менюта на всички в БГ. Майтапът на страна, но това е добра идея. Ако я осъществите искам процент и искам да съм част от екипа. Та, Ива прави ПР на други хора, не на себе си, моля те. Бъди здрава и успешна в бизнеса си, помагай с кариерата на дъщеря си (където също на моменти не й влияеш добре), но ти остани в сянка, много ни идва. Между другото аз ям месо! Ха ха ха ха ха!

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