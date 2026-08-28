Камелия и Дара танцуват на „Бангаранга“ в парижки клуб

Камелия и Дара станаха героини на видео, което със скоростта на светлината се превърна във вирусно в социалните мрежи. На клипа, сниман в нощен клуб в Париж, двете танцуват в самозабрава на парчето, с което Дара изби рибата на „Евровизия“ тази година, пише България Днес.

Най-любопитното е, че попфолк ветеранката по нищо не отстъпва в уменията на дансинга на много по-младата поп звезда.

Изпълнителката на „Луда по тебе“ даже дава тон под звуците и ритъма на „Бангаранга“ и първа започва да кърши снага, демонстрирайки не само старата си школа, но и новите си денсинг навици. Но между Камелия и Дара не личи никакво съперничество, напротив - те се движат близо една до друга и си отправят непрекъснато усмивки, изпълнени с взаимно възхищение.