Камелия заобиколи Чипровци и отскочи до Париж

Камелия реши това лято да пропусне почивката в родното си Чипровци и да се отдаде на „долче вита“ далеч от България.

Попфолк ветеранката избра Париж и именно в „столицата на любовта“ демонстрира любовната си идилия с дългогодишния си партньор Цветин Томов. Двамата се запечатаха за поколенията първо пред забележителност №1 на френската столица - Айфеловата кула.

Певицата и любимият й мъж са широко усмихнати, а лицата им греят от щастие. Това е първото пътуване в чужбина на изпълнителката на “Луда по тебе“, след като миналата година с Цветин станаха родители и на момиченце.

Грижите за четиригодишния им наследник Баян и бебето Касия задържаха у дома и в родината Камелия, която се прояви като невероятно предана майка след цели 12 неуспешни опита за зачеване ин витро.