Карина Караньотова заведе чантата си на кални бани

Телевизионерката Карина Караньотова шашна феновете си със снимки от прочутите кални бани край Поморие, установи „България Днес". Щерката на актрисата Юлиана Караньотова и на съпруга на Аня Пенчева - Ивайло Караньотов, се е омазала от глава до nemu в лечебната кал, но... като че ли повече за ampaкция, отколкото за здраве.

В полза на първото говори дяволитото изражение на миньончето, докато разхожда черните си телеса на сушата до „калолечебницата“. На един от фотосите Карина е с дамската си чантичка, също цялата окаляна, тъй като Караньотова... е споделила процедурите с нея, а и с млад левент, с когото са се запечатали в прегръдка.