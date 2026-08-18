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Карина Караньотова заведе чантата си на кални бани

https://hotarena.net/az-jenata/karina-karanyotova-zavede-chantata-si-na-kalni-bani HotArena.net
HotArena.net
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Карина Караньотова заведе чантата си на кални бани

HotArena.net
105

Телевизионерката Карина Караньотова шашна феновете си със снимки от прочутите кални бани край Поморие, установи „България Днес". Щерката на актрисата Юлиана Караньотова и на съпруга на Аня Пенчева - Ивайло Караньотов, се е омазала от глава до nemu в лечебната кал, но... като че ли повече за ampaкция, отколкото за здраве.

В полза на първото говори дяволитото изражение на миньончето, докато разхожда черните си телеса на сушата до „калолечебницата“. На един от фотосите Карина е с дамската си чантичка, също цялата окаляна, тъй като Караньотова... е споделила процедурите с нея, а и с млад левент, с когото са се запечатали в прегръдка.

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