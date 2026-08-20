Лили: Сексът изтощава певиците

Лили Иванова рядко се изказва публично по темата "мъжът и жената интимно". Тя държи да бъде запомнена като "влюбена в любовта", а не в конкретен мъж.

Легендарната певица не пропуска да спомене какво е носила мълвата за нейната удивителна визия - "тя изглежда така, защото е имала много любовници". "Де да беше така, но не е", категорична е Лили. "Мили мъже и жени, сексът не може да ви направи по-млад. Или въобще млад за цял живот. Сексът изтощава. Аз съм имала цял живот режим заради пеенето", подчертава изпълнителката.