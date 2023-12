Мария Игнатова се прави на хипи на екзотичен остров https://hotarena.net/az-jenata/mariia-ignatova-se-pravi-na-hipi-na-ekzotichen-ostrov HotArena.net HotArena.net 4179

В секси хипи се превърна Мария Игнатова, видя HotArena.





Водещата е на слънчев остров, където събира тен, барната с всички хипи аксесоари. Тя си пъсна и песента Let The Sunshine In от култовия \"Коса\", пише България днес.