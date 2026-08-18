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Мария Игнатова пие шампанско в морето

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HotArena.net
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Мария Игнатова пие шампанско в морето

HotArena.net
154

Мария Игнатова отпразнува със звезден шик в и блясък имения си ден, видя „България Днес“. Тв водещата е нагазила в морето барабар с бялата си елегантна рокля на точки и вдига наздравици с чаша розе за празника си. Красивата именичка танцува във водата под звуците на хита „Мама Мария“ на „Рики е повери“, издава още клипчето.

Въпреки танците и песните бившата на Рачков успява да „преброи“, че „61 134 526 жени по света носят името „Мария“. „Не съм сама!“, щастлива е Игнатова, придружавайки думите си с множество емотикони с изображения на бокали.

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