Michael Kors представи „златната“ си колекция!
Вижте уникалните тоалети, създадени от популярния по цял свят дизайнер Michael Kors!
Вижте уникалните тоалети, създадени от популярния по цял свят дизайнер Michael Kors!
<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Известният по цял свят дизайнер </span><span lang="en-US" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Michael Kors </span><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">представи новата си колекция. Повечето от тоалетите му са в златист цвят и без съмнение ще намерят място в гардероба на фенките му. Някои от роклите са съчетани и със златисти аксесоари - чантички, масивни гривни, гердани...</span></p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p lang="bg-BG" style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">И този път <span lang="en-US">Kors се е водил</span> от мотото, че визията трябва да е шикозна.</span></span></p>