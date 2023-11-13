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Миглена Ангелова се дипломира като психолог

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8008
Миглена Ангелова се дипломира като психолог

HotArena.net
8008
Журналистката и бивша тв водеща Миглена Ангелова се похвали, че вече е дипломиран психолог.

Госпожа Искрено и лично, както дълги години я наричаха феновете, публикува в личния си профил във Фейсбук: „Приятели, бързам да се похваля! Съобщиха ми оценката от държавния изпит по „Практическа психология“. ОТЛИЧЕН! Вече съм дипломиран психолог. И съм ама мнооооого добра“.

Само за няколко часа тя събра хиляди харесвания и стотици поздравителни коментари. Тя обясни, че е положила сериозни усилия за отличното представяне на държавния изпит и призна, че успехите са приятно усещане, пише Телеграф.
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