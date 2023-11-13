Миглена Ангелова се дипломира като психолог https://hotarena.net/az-jenata/miglena-angelova-se-diplomira-kato-psiholog HotArena.net HotArena.net 8008

Журналистката и бивша тв водеща Миглена Ангелова се похвали, че вече е дипломиран психолог.



Госпожа Искрено и лично, както дълги години я наричаха феновете, публикува в личния си профил във Фейсбук: „Приятели, бързам да се похваля! Съобщиха ми оценката от държавния изпит по „Практическа психология“. ОТЛИЧЕН! Вече съм дипломиран психолог. И съм ама мнооооого добра“.



Само за няколко часа тя събра хиляди харесвания и стотици поздравителни коментари. Тя обясни, че е положила сериозни усилия за отличното представяне на държавния изпит и призна, че успехите са приятно усещане, пише Телеграф.