Мими Иванова: Зимнината ни е скъпа

Зимнината и храната като цяло вече е много скъпа. Заплатите са същите, а цените са двойни. Абсолютна спекула.

Около това мнение се обединиха пред „България Днес" Мими Иванова и Богдан Томов. И двамата не слагат вкъщи зимнина, а разчитат на готовите продукти. Мими от близкия магазин, а Богдан от пазара, където съпругата му знае отлично най-добрите оферти и продукти според сезона.

„Зимнината ни е скъпа, както и всичко останало. Лютеница, краставички, всичката храна е нагоре. Цените лев-евро не са се изравнили, а вече даже е по-скъпо, откакто го няма лева“, споделя Мими Иванова. Естрадната легенда се е хванала за главата от цените на основните продукти. Изпълнителката не слага зимнина, а си купува готова от близкия магазин. Сред любимите й е леко пикантна лютеница. Сравнявайки цените преди и след въвеждане на еврото, семейството й открива огромна разлика.

„Дъщеря ми живее в Германия и ми казва, че положението с цените тук, в нашата родина, е ужасяващо. Получаваме много ниски заплати и пенсии, но плащаме по-скъпи продукти, отколкото в Германия. Доходите тук и там дори не можем да ги сравняваме", казва любимата на поколения певица.

На същото мнение е и Богдан Томов. 69-годишният изпълнител и семейството му също не затварят зимнина, а разчитат на готовите продукти от близкия пазар в столичния квартал „Красно село".

„Какво се случва на практика? Стоките от производителите се купуват на същите занижени цени, крайната цена е двойно по-скъпа, а заплатите са същите като преди. Това е абсолютна спекула", споделя пред „България Днес" Томов, който със съпругата си обича традиционната българска кухня, а двамата зареждат от пазара плодове, зеленчуци и зимнина за семейната трапеза.