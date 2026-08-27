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Млад левент утешава Маги Томова след раздялата й с Ергена Калоян

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Млад левент утешава Маги Томова след раздялата й с Ергена Калоян

HotArena.net
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Маги Томова не тъгува дълго след скорошната си раздяла с Ергена Калоян. Тя водещата много бързо намери утеха в обятията на млад левент. Тези дни някогашната любимка на Слави Трифонов напусна кадри от морската си ваканция. Блондито от Варна е на борда на яхта, но вместо по мачтата се катери... по аполоновското тяло на младежа.

Всички фотоси направо крещят, че риалити героинята е опасно близка с красавеца и между двамата има „нещо горещо“. След очевидния еротичен привкус на снимките Томова няма как да нарече младока от яхтата, с когото прави сложни еквилибристики, „просто приятел“. Но дали двамата ще бъдат заедно и на брега, все още е въпрос без отговор, пише България Днес.

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