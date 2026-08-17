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Нарязаната Дебора пропищя от онлайн магазин

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Нарязаната Дебора пропищя от онлайн магазин

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Дебора Михайлова алармира за некоректно отношение към нея от страна на онлайн магазин, пише България Днес.

В инстаграм стори инфлуенсърката сподели чат със служители след направена поръчка: "Здравейте, изпратен ви е размерът гащеризон, който сте поръчали. Това, че сте по-пълна и не ви става, не е наш проблем. Да бяхте поръчали XL", гласят словата отправени към Дебора.

От написаното става ясно, че продуктът е имал дефект. Според магазинерите той може да е разпран при опит да се пробва вкъщи.

"Напълно нормално отношение към клиент", пише с ирония Михайлова. 

 

 

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