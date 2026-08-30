Натали Трифонова остави бебето

Натали Трифонова най-сетне е намерила повече време за себе си. Водещата на Би Ти Ви, която в момента е в майчинство, се престраши да остави почти едногодишния си син Арън на грижите на баба му и замина за няколко дни в Италия с мъжа си. Там се отдадоха на кратка романтична ваканция, далеч от бебешкия режим, памперсите, количките и непрекъснатото съобразяване с нуждите на малкия им наследник.



Арън ще навърши една годинка в края на септември и явно майка му вече е преценила, че е достатъчно голям, за да преживее няколко дни без нея. Баба му пък поела щафетата с грижите, докато родителите се наслаждавали на италианската атмосфера. Трифонова очевидно няма намерение напълно да се отказва от пътуванията, въпреки че през последната година животът й се върти основно около сина й. Преди Италия цялото семейство беше заедно в Гърция.

За Натали последната година се оказа период на огромни промени. На 23 септември 2025 г. тя стана майка за първи път. Появата на Арън обърна изцяло приоритетите й. Водеща е споделяла, че бременността й не е била напълно планирана, но е приела случващото се като естествен и щастлив етап от живота си. Деветте месеца преминали спокойно. Тя се подготвяла за майчинството с много четене, внимание и подкрепа от най-близките си хора.

След раждането Натали съзнателно намали темпото. Телевизионният екран остана на заден план. Вместо напрегнатия график на водеща тя избра ежедневието с бебето. Дългокраката блондинка обаче е категорична, че майчинството не означава край на професионалните й амбиции. Преди няколко месеца тя се върна към артистичната си страна с участие в мюзикъла „Продуцентите”. Това бе първото й завръщане пред публика, но не като телевизионна водеща, а като част от спектакъла. Появата й на сцената бе приета като своеобразно напомняне, че не е загърбила светлината на прожекторите. Водещата разкри, че пеенето е било най-голямото предизвикателство за нея в мюзикъла, но пък ролята й позволявала да бъде по-непринудена и да се забавлява, без да има претенции да се превръща в професионална певица.

Натали твърди, че майчинството я е научило да подрежда приоритетите си по различен начин.

След почти година, в която Арън е центърът на ежедневието й, тя си позволява да остави бебето и да обърне внимание на връзката с мъжа си Мартин Чой, известен състезател по мотоциклетизъм. Неотдавна се носеха слухове, че двамата са разделени и тя е останала самотна майка, но блондинката ги опроверга. Близки до водещата твърдят, че след първия рожден ден на детето пред Натали се отваря възможност да се върне към професионалния си живот и не е изключено скоро отново да я видим на екран...