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Нели Рангелова на финал по планинско колоездене

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HotArena.net
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Нели Рангелова на финал по планинско колоездене

HotArena.net
84

Нели Рангелова се „отметна" на финала на Европейската купа по планинско колоездене, видя „България Днес". Естрадната ветеранка се нащрака в пълно „колоездачно снаряжение" на пистата „Лалето" на Витоша през уикенда.

Хубаво е да си припомня тези емоции! Все пак съм майка на шампион в тези спортове. Чудесно беше. Е, имаше и проблеми, но всичко завърши добре", сподели певицата.

Рангелова се радва, че е видяла „стари приятели и състезатели" на пистата и това е подсилило усещането й за голям спортен празник.

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