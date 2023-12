Никол Шерцингер: Булимията едва не ме уби! https://hotarena.net/az-jenata/nikol-shercinger-bulimiiata-edva-ne-me-ubi HotArena.net HotArena.net 65079

Поп певицата Никол Шерцингер е известна в цял свят с музиката и връзката си с Григор Димитров, но също така е преминала през ада, преди да стигне върха. Красавицата признава, че на върха на славата си е била толкова нещастна, че едва не се самоубила, научи HotArena.





Никол е родена на Хаваите, в семейството на хаваец и дъщеря на руска емигрантка. Още като дете родителите й се развеждат, а майка й я отвежда в Кент.Там тя е осиновена от втория си баща Гари Шенцигер, чието име носи. На шест години, освен ново име, Никол получава и касетофон с дебютния албум на Уитни Хюстън.





Именно тогава решава, че ще стане певица.





\"Родителите ми нямаха пари, но ми взеха този касетофон и албума на Уитни, в който имаше песента Greatest Love of All. Това беше! От този момент нататък аз исках да пея. Гласът й беше толкова силен, чувствах всяка нота като истината\", споделя тя.





Въпреки големите си амбиции Никол е затворено дете. И си признава, че е изключително нещастна от това.





\"Училищният ми прякор беше Ревлата - откровена е Никол. - Мислех, че ще стана художничка, защото бях много чувствителна и чувствата ми бяха винаги очевидни за околните.\", споделя още тя.



След завършването на гимназия, следва актьорско майсторство, но не го завършва. За сметка на това започва да пее в рок бандата Days of the New. Среща и първата си любов - музиканта Ник Хексъм от алтернатив групата 311, с когото са заедно до 2004 година, пише \"България днес\".





Двамата дори се сгодяват, но после се разделят.



Никол започва да развива кариерата си, като се явява на кастинг в шоуто Popstars, а след това и в други предавания. Печели заедно с групата си EdenТs Crush, но правят толкова посредствено турне, че тя изпада в депресия и месеци наред плаче.



Славата обаче я застига, като вокал на „Пусикет долс”. Тогава се разболява и от булимия.



Семейството й е дълбоко религиозно и когато я вижда полугола на сцената буквално я отлъчват. Минават години преди отново да се помирят.

Но междувременно младата певица е на ръба на смъртта.





„ Слизайки от сцената след концерт, аз бях буквално натъпкана с адреналин и тъй като нямах близък човек, с когото да споделя огромната емоция, се затварях в стаята си и си причинявах някакви неща. Имах рани по ръцете, мехури... Или пък се тъпчех... След това изпитвах нечовешки срам, отвращавах се от себе си, но не можех да спра.\", споделя изпълнителката.





По същото време установява и че е болна от булимия.





\"Това е ужасна болест, която причини един от най-мрачните периоди в моя живот - споделя Никол. - Точно затова мога да се идентифицирам с хората, които имат демони в себе си и не успяват да се харесат.





Булимията ограбва живота ви. Странно, но през целия си живот не съм се чувствала по-самотна, отколкото когато бях в групата.”, разкрива тя.



След като започва постоянно да губи съзнание, да губи гласа си и да се самонаранява ожесточено, Никол търси помощ. Тя напуска групата и започва соло кариера. А успехът я следва по петите.





Звездата работи с продуценти от ранга на will.i.am и Тимбърленд, записва саундтрак към филма \"Беднякът милионер\" и дори играе в няколко филма.







Личният й живот е поредица от случайни връзки. Телън Ториеро, Ник Кенън, Пайтим Касами са част от мъжете, които за кратко успяват да привлекат вниманието й. Междувременно Никол преживява трудно и раздялата с Люис Хамилтън. Двамата се срещат от 2008 година, но след серия събирания и раздели, през 2015 слагат край на връзката си.



Няколко месеца по-късно Григор Димитров успява да спечели сърцето на певицата и двамата са заедно вече две години. А Никол най-после се чувства спокойна и щастлива.





И вярва, че наистина е постигнала мечтите в живота си .