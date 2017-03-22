Николета Лозанова бе избрана за лице на световен дизайнер - висша мода!
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HotArena.net
Топ моделът ни Николета Лозанова получи поредно световно признание за професионализма си, за което тя лично разкри в социалните мрежи, споделяйки ексклузивен кадър от фотосесия, заснета буквално преди часове.
Сирийският дизайнер Карам Дая, чийто творения са в графата \"висша мода\", заложи именно на Лозанова за свое рекламно лице.
Тя ще дефилира и на неговото ревю на Sofia Fashion Week, като в петък точно Николета ще закрие модния форум, минавайки по подиума с изключително атрактивна рокля, специално изработена за нея.
Карам Дая не крие, че точно тя е била неговото вдъхновение за съответния модел, който ще впечатли с уникален по рода си корсет изцяло от метал.
Дантела и кристали са другите отличителни детайли от колекцията на световния дизайнер.