Николета Лозанова бе избрана за лице на световен дизайнер - висша мода!

Топ моделът ни Николета Лозанова получи поредно световно признание за професионализма си, за което тя лично разкри в социалните мрежи, споделяйки ексклузивен кадър от фотосесия, заснета буквално преди часове.





Сирийският дизайнер Карам Дая, чийто творения са в графата \"висша мода\", заложи именно на Лозанова за свое рекламно лице.





Тя ще дефилира и на неговото ревю на Sofia Fashion Week, като в петък точно Николета ще закрие модния форум, минавайки по подиума с изключително атрактивна рокля, специално изработена за нея.





