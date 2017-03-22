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Николета Лозанова бе избрана за лице на световен дизайнер - висша мода!

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247751
Николета Лозанова бе избрана за лице на световен дизайнер - висша мода!
HotArena.net
247751
Топ моделът ни Николета Лозанова получи поредно световно признание за професионализма си, за което тя лично разкри в социалните мрежи, споделяйки ексклузивен кадър от фотосесия, заснета буквално преди часове.


Сирийският дизайнер Карам Дая, чийто творения са в графата \"висша мода\", заложи именно на Лозанова за свое рекламно лице.


Тя ще дефилира и на неговото ревю на Sofia Fashion Week, като в петък точно Николета ще закрие модния форум, минавайки по подиума с изключително атрактивна рокля, специално изработена за нея. 


Карам Дая не крие, че точно тя е била неговото вдъхновение за съответния модел, който ще впечатли с уникален по рода си корсет изцяло от метал.


Дантела и кристали са другите отличителни детайли от колекцията на световния дизайнер.
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32 Коментара

Хахахахахаха

преди 6 години

Топ моделът ни

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Galina Varna

преди 6 години

Bezsporno Nikoleta Lozanova ni e nai-krasivata bulgarka,tova momiche naistina znae kak da si izigrae kartite.Evala

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преди 6 години

Топ модел хахахахахахахаха 1,60 см с обувките

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ха ах аха аааааааа

преди 6 години

Световно известен дизайнер , без никой да е чул за него и видялвисшатаму мода.Е, тя е висша, колкото и Николета е ТОП модел. Един разкрачен МИНДИЛ.И кокилите на които се качва ,за да повдигне увисналата си трътка ней помагат, а я правят още по - смешна. Жалки напъни на дъртата брантия да става известен модел.Колко е жалка горката! Световно известните модели , за които всички знаем на 30годишна възраст са дефилирали по световните подиуми над десет години и са вече пенсионирани. Таз тепърва модел ще става и на забележете СИРИЙСКИ дизайнер. Плаейн от уважение към еднодневките си играчки им даде изява в масовката на спортните дрешки. И тя, де ли се мисли горката за световноизвестен супер модел .БОЖЕ,слез си обери вересиите.Поне да беше, да не ме е яд. А. тя си е и ще си остане МИНДИЛА играчка на всеки обещал и световна слава, посредствени дизайнерчета напъващи се като нея за световна слава.

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Ахахахах

преди 6 години

А ти си все така злобна и обсебена от Николета! Все същите заучени лафове, все същата куха "оФца"! Толкова си предсказуема, вземи се скрий в някоя дупка, отърви ни от противното си съществуване! Как не ти доскуча да избълваш толкова редове помия! Типично в твой стил - кръчмарски пледоарии и жлъчни излияния!

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123

преди 6 години

Kakvo stana s proslovutata foto sesiq ot Italiq s Plein oshte q snima qvno cherna gnusna lajliva mangalka

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Ваня

преди 6 години

С 100 корекции и фотошоп ще е "най-красивата" естествено

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Пфу

преди 6 години

Какъв в тоя дизайнер, дето никой не го е чувал ? Платена реклама на евтината курволетка !

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Mel

преди 6 години

По- полека с изрази като"топ модел" и "висша мода". То световните дизайнери точно Николета с нейните 160 см търсеха, че да й стегнат силиконовите бомби в един корсет от метал и да я поръсят с малко кристали. " Кралица" я наричат нейните фенове, ти да видиш. Кралицата на фотошопа, с нечовешка суета, агресивно натрапващи амбициите си. "Кралицата", явно има и платени писачи, да обясняват на гламавите, че тя е нещо като Клаудия Шифър, да ама за бедни.Срам !

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maia ryseva

преди 6 години

taia otka4ena si izmislia samo....koi te poglegda be...cinge...oswen ako ima6 klienti...evtina...prosta...i dosadna gena....

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...

преди 6 години

Във висша мода такива модели няма да видите

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Мхм

преди 6 години

Кой е този "никой", който не е чувал? Читателите на този жълт сайт ли са ти критериите за това кой дизайнер бил популярен? Те нали защото всеки ден висша мода купуват, та знаят! Хайде моля! Дизайнерите на висша мода са познати сред определени кръгове хора - с определен социален кръг и статус. Нормално е Пенка, Станка и Тошко - средностатистическите бг интернет потребители, да не ги знаят. Тези дизайнери няма как да станат популярни на масовия потребител, особено в бедна държавица като нашата, която няма никакви представители на червения килим в големия шоубизнес. Обикновения беден българин се запознава с имената на дизайнерите посредством евтини имитации , които заливат кварталните пазарчета, чрез тениски Vercace (погрешно написано) или Dolce & Gabana (пак умишлено погрешно написано).

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Мхм

преди 6 години

Е кого да избере, след като става дума за седмица на модата, която се провежда в Хотел Маринела в България! Нормално хората му да подпитат тук и там коя е най-популярната личност в България, около която ще се вдигне най-много шум (защото всеки дизайнер иска около дрехите му да се шуми) и да избере нея. Не я е избрал все пак за ревю в някаква чужда страна, а за седмица на модата на някакво местно ниво. Ако ставаше дума за някакво модно събитие в друга държава, щеше да избере най-одумваната и интересната личност там. Надали точно Николета иначе ще впечатли някого с визия. Тя си изглежда много добре на ниво футболна заигравка, ниво инстаграм-моделче, но в никакъв случай не и за "модел" и особено за модел на висша мода. Интернета е пълен с жени с нейната изкуствено постигната визия - гъстите веждоци, черен тен, пластмасови бомби отпред и пошло излъчване. Нищо особено не е, та да впечатли някой дизайнер. Впечатлява разни такива на ниво Божинката и Михайловчета за секс-забавление. Дотам.

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Couture

преди 6 години

Висша мода не е абстрактно понятие, което да можете да лепнете на всяка треторазрядна модна къща. Има ограничен брой дизайнери, които покриват всички критерии да правят haute couture колекции, и определено няма да ги срещнете на sofia fashion week. Топмодел е малко по-общо понятие, но не дотолкова, че да може да наречете Лозанова така. Все пак за да си модел трябва да си ПОНЕ под договор с някоя агенция. Дизайнерите не си търсят моделите по дискотеките или в инстаграм.

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Карам дая някой чул ли е за тоя ТОП ДИЗАЙНЕР

преди 6 години

Отде изникна тоя пък дизайнер бил световноизвестен досега н коя пещера е живял никой не е чул за него.Нашия пък динозавър Никлозет пак си е удължил краката на макс.А вие плотени дразкачи станахте зо смях на всички с ваще драсканици.Яяяяяя тука кажете как Хриси е бил Шута но Марето дето всеки ден ни го пробутвахте със захарасани фотосесийки.Това чака и вашия ТОП КЛОЗЕТ.ШУТ В ГЪЗА.

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Мда

преди 6 години

Особено,ако световно НЕизвестният дизайнер не живее в България и има 50-тина последователи в Инстаграм !!!! Такъв дизайнер,моменталически ще избере Николетка-тетка и това най-вече ще го превърне в световна величина. А за всичко друго-много точно казано !

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ha ha

преди 6 години

Няма и да видим прословутата фотосесия! Плайн вече не ги следва в Инстаграм руските каки и Николетка. Даже,нашата също му се разсърдила и вече не го следва....смех!!!!!!

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До Мхм

преди 6 години

не се напъвай да ни обясняваш колко сме неинформирани,понеже не знаем кой е въпросния дизайнер! Ами то и Гугъл не го е чувал....ама според тебе,понеже той е известен само на шепа хора. Така де, и ние твърдим същото-ха-ха... Погледни профила му в Инста и ще видиш,че живее в България и моделите му една хубост ориенталска...тц,тц....и все "световни" модели рекламират творенията му Излагаш се....

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Ох, не, стига вече

преди 6 години

Ох, не, стига вече. То бива бива лъжи, ама вече на нищо не прилича, типично циганска работа. Омръзнаха ми едни и същи лъжи на едно и също лице. Николето, с твоите 1.50 какво лице си, ма? Особено за висшата мода избират САМО ВИСОКИ МАНЕКЕНКИ С ДЪЛГИ КРАКА, хора ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. А ти не си нито едното, нито другото, нито третото.

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ani

преди 6 години

taq pak ne si e pila hapcetata.

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devil

преди 6 години

МОЛЯЯЯ ТОП МОДЕЛ!?!?! я се успокой малко ма _|_ на всяка снимка е с една и съща мутра с отворена чофка какъв топ модел излагате се

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IDIL

преди 6 години

БРАВО ,ТОЧНО ТАМ И Е МЯСТОТО В СИРИЯ , ДА ЗАМИНАВА В ИСЛЯМСКА ДЪРЖАВА И ДА НЕ СЕ ВРЪЩА..ТАМ ЩЕ Я РАЗПОРЯТ ОТВСЯКЪДЕ , НЕ ЧЕ ЗА НЕЯ Е ПРОБЛЕМ- ТЯ СИ Е В ЗАНАЯТА

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До "Мхм"

преди 6 години

А, значи световен дизайнер е чувал за бедна държавица като нашата, обаче бедна държавица като нашата не е чувала за СВЕТОВНО ИЗВЕСТЕН дизайнер? Страхотна логика. Да се попилееш от смях! Ти да не си от третия свят, че имаш такова ограничено мнение за българите? Това, че не се ползваме с висок стандарт не е критерий за моден вкус! Добре, че бяха проститутките на Бг та да чуят и такива като теб за Дубай. Какво прави толкова компетентна във висшата мода персона тук сред обикновенните, бедни българи? Да ни се прави на много умна с обща информация и видимо некомпетентно мнение ли? Знаели сме световните дизайнери, благодарение на ментетата, хаха голям смях! По себе си ли съдиш? Защото, ако нивото ти беше по-високо нямаше да киснеш в жълтурски сайт да ни обясняваш тези от по-високите етажи. От същите тия евтини, китайски стоки, които цитираш и които заливат пазара се възползва и Николета, иначе нямаше всяка втора жена по улицата да има нейната визия - чанти на CHANEL, потници на Philipp Plein, екипи на Dsquared, дънки, роклета за по 30лв от бутик Лалето и т.н. Пълна пародия! Хубаво, че беше Фили Плейн, та да се огледаш малко по-надалече, че има и Версаче, Долче и Габана, Диор и др. Заблудена овца

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До "Мхм"

преди 6 години

потници на Philipp Plein, екипи на Dsquared, дънки, роклета за по 30лв от бутик Лалето и т.н. Пълна пародия! Хубаво, че беше Фили Плейн, та да се огледаш малко по-надалече, че има и Версаче, Долче и Габана, Диор и др. Заблудена овца

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:)

преди 6 години

Само дето няма топ модел висок 1.60см. и със силиконови цици. Това са порноактрисите!

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Анна

преди 6 години

Викам Как мадам се е вредила в редиците на представящите "От котюр"...А то...сега да изнеса малък урок какво е Висша мода:утвърден стандарт е дрехата ПОНЕ 70% да е шита или апликирана на ръка!От котюр,буквално значи шев на високо ниво,и се представя на специални събития на модата,в специални дни,от световниизвестни модели,на ревюта на световноизвестни дизайнери!Тука елементите се губят,моделът е 160см,силоконов,представлява извадка от извратения модел,наложен в България от мутробарока!0 естетика,0 представителност,0 грация,0 известност,извън Бг рамките,със силни деформации на гърдите и устните.Ники,пиле фолкаджийско,това че носиш тениска на Балмейн за HM,или масова рокля на D&G,със съмнение за автентичността и,не те прави нито модел ,нито желана в редиците на От котюра!И не,казването на една истина не и хейт

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Габи

преди 6 години

Как пък никой не потърси дизайнера в Гугъл?!? В сайтове на английски, немски и руски не се открива такъв. В български сайт има интервю с него и: "Казвам се Karam Daya от Сирия и съм на 24 години. Не бързайте да смятате, че съм бежанец! Напротив, аз съм напълно осъзнат млад и перспективен човек, който желае да постигне големи успехи в сферата на модата и затова дойдох в България – за да уча “Моден дизайн”. В момента вече съм трети курс в НБУ и смело правя крачките към световния подиум." Това е световно известния моден дизайнер според самия него - поправям израза на автора, защото явно "световен дизайнер" е този който проектира светове. И още нещо - по ПРО 7 " Филип Плейн " го наричат Филип Плайн ( ударение на 1 сричка на Филип, а не на последната по френски маниер и със стандартното произношение на дифтонга ei - ай. ) Или германците не му знаят името или Николета .....

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Калин

преди 6 години

Чудех се защо не излиза името,прочетох и аз интевюто.Желая успех на младия човек,пътят на модата е тежък,а на Хот арена им желая да преувеличават по-малко!благодаря,че споделихте Габи!Наистина ме гризеше интерес кое е името в модния бранш,понеже съм фотограф и се предполага поне да съм го чувал

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Ели

преди 6 години

Страхотен коментар ! Адмирации !

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хаха

преди 6 години

Пак прехвърли 18 хиляди прочита Николета. :D

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chat li si?

преди 6 години

e i? To i statiite za podobnite otkachalki v America kato Donald Trump, Kanye West i Britney imat po hiliadi prochitanie. Prosto horata iskat da se zabavliavat i da vidiat na kakvi absurdni raboti sa sposobni tezi kukuvtsi.

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koito i da e

преди 6 години

To imalo budni i zdravomisleshti hora.Admiracii za komentara

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