Николета спи в ЛУКС за 2 бона на вечер в Дубай (Вижте УНИКАЛНИ снимки от хотела)

В лукс за 2 бона на вечер спи Николета Лозанова в Дубай, научи HotArena.







Тв водещата е отседнала в 6-звезден хотел на брега на Персийския залив, където се отдава на заслужена почивка по празниците.

Оказва се, че само една нощувка във въпросния One & Only The Palace струва минимум 850 евро. Стаята на Николета обаче е още по-скъпа, защото разполага с всички екстри.

Комплексът е разположен върху 65 акра на едно от най-скъпите места в Дубай, пише Телеграф, и добавя, че някои апартаменти стигат до 10 000 евро на нощ.

Хотелът е идеален за романтични вечери и незабравими преживявания, а по снимките на самата Николета личи, че вече е започнала да се възползва от предимствата на комплекса.



