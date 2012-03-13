Обеците, които ще бъдат актуални през топлите месеци тази година
През пролет/лято 2012 година както дрехите, така и аксесоарите ще бъдат много свежи и цветни. Актуалните модели ще ви грабнат вниманието и ще заредят деня ви с положително настроение.
През пролет/лято 2012 година както дрехите, така и аксесоарите ще бъдат много свежи и цветни. Актуалните модели ще ви грабнат вниманието и ще заредят деня ви с положително настроение.
<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">През пролет/лято 2012 година както дрехите, така и аксесоарите ще бъдат много свежи и цветни. Актуалните модели ще ви грабнат вниманието и ще заредят деня ви с положително настроение.</span></p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#222222"><span lang="bg-BG">Не забравяйте, че обеците са десертът на всеки тоалет. Вижте моделите, които ще бъдат актуални през топлите сезони тази година. </span></font></span></span></p>