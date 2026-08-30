Петя Дикова пак се разделя с „Култ”

Петя Дикова се разделя с любимия си „Култ” за втори път в своята кариера. От есента тв водещата ще работи като репортерка в новините на Би Ти Ви, а какво ще стане с шоуто, което навремето създаде, засега не е ясно. В телевизията обмислят да отложат новия му сезон за след очакваните президентски избори, научи „Уикенд”.



Предаването за светски шум и шоубизнес „Култ” тръгна по Би Ти Ви преди цели 13 години и никога досега не е било сваляно от екран, освен за редовните летни ваканции на екипа. Тази есен обаче шоуто е под въпрос, научи „Уикенд”. В телевизията в момента умуват дали да не отложат старта на новия му сезон за след Нова година, тъй като предстоят избори за президент, заради които се обмисля засилване на политиката в тв програмата. Вместо „Култ” в Би Ти Ви може да се появи извънредна поредица за предизборни дебати, ново публицистично предаване или разширен вариант на вече съществуващо политическо шоу специално за изборите. Засега не е взето окончателно решение точно какво ще заеме мястото на светското шоу, но най-вероятният сценарий е новия му сезон да започне чак след изборите, които се очакват в късната есен. След това политическата тема ще продължи да е актуална с коментари по развоя на събитията, до който ще довезат резултатите от вота, така че за „Култ” би могло да се намери място в програмата чак догодина.

През това време Петя Дикова няма да седи без работа. Водещата, която в момента е на морето със семейството си, официално започва работа в новинарските емисии, съобщиха от Би Ти Ви. Там тя ще представя интересни теми и личности от областта на културата, шоубизнеса и обществения живот. Това, разбира се, не са новини номер едно в емисиите, от което следва да се предположи, че звездата едва ли ще се чувства поласкана. Тя е свикнала да бъде под прожекторите с големи интервюта, собствени предавания или поне рубрики, но този път ще й се наложи да мине в сянка за известно време.

Според официалната информация на Би Ти Ви, Петя няма да работи нито в „Тази събота и неделя”, където дълго беше водеща, а после имаше своя рубрика, нито в „Преди обед”, където би могла да се разгърне с интересни теми, особено след напускането на Жоро Тошев. По-големият проблем обаче е, че не е ясно и дали ще се върне в „Култ”. Дъщерята на Аня Пенчева създаде концепцията на това предаване през 2013г. и беше неговата първа водеща. Наложи се обаче да го напусне, когато забременя и роди първото си дете през 2019 г. Последва и втора бременност, а мястото й зае Поли Мечкуева. Тя обаче също забременя и на свой ред предаде щафетата на Натали Трифонова. След като и синоптичката обяви, че очаква дете, миналата есен Петя се завърна в любимото си предаване. Но отпускът по майчинство на Натали се очаква скоро да приключи. Наесен синът й става на годинка и нищо чудно майката да се върне на работа скоро след рождения му ден. Ако реши да не използва втората година майчинство, която по закон й се полага, Трифонова най-вероятно ще е на работа още по Нова година и нищо чудно да върнат именно нея в „Култ”, вместо създателката на шоуто Петя. Дикова до ден днешен е емблема на това предаване, но то не е нейна собственост, а на телевизията, така че мястото й там никога не е било гарантирано.



