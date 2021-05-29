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Преслава разиграва своя рокля на томбола

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HotArena.net
9086
Преслава разиграва своя рокля на томбола
HotArena.net
9086

 „По баловете винаги някой познат или чрез познат се свързва с мен за някоя рокля, и се сетих...Защо да не дам шанс на някой от вас също да получи нещо мое?

Ако искате да имате тази рокля е нужно просто да тагнете двама души в коментар. И да знаете, че колкото повече коментара напишете, толкова по-голям е шанса да спечелите!“, обяви в социалните мрежи томбола фолк звездата Преслава.

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2 Коментара

Галена

преди 2 години

Егати грозния парцал. И роклята и Преслава.

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uvas

преди 2 години

каквато е смръдла и нечистоплътна,остава някой да си я облече ще го зарази с някаква болест сигурно

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