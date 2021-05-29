Преслава разиграва своя рокля на томбола

„По баловете винаги някой познат или чрез познат се свързва с мен за някоя рокля, и се сетих...Защо да не дам шанс на някой от вас също да получи нещо мое?



Ако искате да имате тази рокля е нужно просто да тагнете двама души в коментар. И да знаете, че колкото повече коментара напишете, толкова по-голям е шанса да спечелите!“, обяви в социалните мрежи томбола фолк звездата Преслава.