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Райна Караянева влиза в "Ергенът" като Джеймс Бонд

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HotArena.net
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Райна Караянева влиза в "Ергенът" като Джеймс Бонд

HotArena.net
217

„Влизам в сезон 2 на „Ергенът: Любов в рая“ като истински Бонд. Чакайте само да видите и момичетата на Бонд... не само небето ще пада.“

Така се закани чаровната водеща на любовното риалити Райна Караянева. И тази година бившата на Башар Рахал застава като водеща на романтичния формат, в който мъже и жени се впускат в телевизионно приключение, за да намерят сродната си душа.

Снимките на шоуто протичат в екзотична морска локация с луксозна вила с басейни, палми и двор за вечерни коктейли. Предаването стартира през септември, а феновете вече нямат търпение.

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