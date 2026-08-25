Райна Караянева влиза в "Ергенът" като Джеймс Бонд

„Влизам в сезон 2 на „Ергенът: Любов в рая“ като истински Бонд. Чакайте само да видите и момичетата на Бонд... не само небето ще пада.“

Така се закани чаровната водеща на любовното риалити Райна Караянева. И тази година бившата на Башар Рахал застава като водеща на романтичния формат, в който мъже и жени се впускат в телевизионно приключение, за да намерят сродната си душа.

Снимките на шоуто протичат в екзотична морска локация с луксозна вила с басейни, палми и двор за вечерни коктейли. Предаването стартира през септември, а феновете вече нямат търпение.