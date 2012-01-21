Разкошни булчински рокли за истински принцеси
Запознайте се с най-актуалните тенденции в булчинските рокли за “Сватбен сезон 2012”!
Запознайте се с най-актуалните тенденции в булчинските рокли за “Сватбен сезон 2012”!
<p> </p> <p style="margin-bottom: 0cm"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">Сватбените тоалети тази година са романтични, царствени и елегантни. <span lang="bg-BG">В</span>сяка булка ще се почувства като истинска принцеса, ако избере някой от актуалните модели. </span></span></p>