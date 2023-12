Разкритие! Забулена жена в татусите на Мегз

През последния месец дизайнерката и риалити героиня - Миглена Каканашева- Мегз претърпя пълна имиджова метаморфоза, видя HotArena.





Ако до скоро се подвизаваше в ролята на сладка лолитка с невинно излъчване, сега \"бизнес дама на 2015\" е по-фатална от всякога. Преди дни тя се появи на светско събитие с изцяло татуирани ръце. Веднага последва вълна от коментари дали е до толкова дръзка, че да ги направи завинаги или са временни. От Hotarena обаче решихме да надникнем по-дълбоко в душата на Мегз и да ви разкрием каква е символиката на рисунките й.





Оказа се, че татусите сякаш са посветени на двете водещи неща за нея в живота - на първо място модната й марка- работата, както и на любовта. Дясната й ръка е нашарена с много символи, описващи конкуренцията, трудностите, целите й - вълк с маска на овца, глутница вълци, логото на Megz, а непосредствено до него земното кълбо, символизиращи световните й цели. Можем също да видим и знака от \"Междузвездни войни\" за галактическа империя.





Малко по-надолу по ръката й се чете надпис. С много усилия и въртене на снимките й чрез photoshop успяхме да го разгадаем: You can`t throw me to the wolves, they come when i call! или в превод: \"Не може да ме хвърлите на вълците, защото те идват само, когато ги повикам Аз!\" Дали е закачка или топ дизайнерката се смята за недостижима, оставяме на вашата интерпретация.