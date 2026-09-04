Шият Джукелова след кървав инцидент на сцената

Параскева Джукелова сподели наскоро, че е преживяла "кървав" инцидент по време на представление на мюзикъла "Компания", пише България Днес.

"Играех на високи токове и в края на първата сцена трябваше да се втурна, да ритна с крак във въздуха и да напусна. Проблемът дойде, когато втурвайки се, не предвидих, че има праг на сцената с много остър ръб. Усетих как си ударих предната част на крака, но въпреки това си направих движението. След това зад кулисите забелязах, че кракът ми кърви интензивно. Колегите се изплашиха, превързаха ме", спомня си звездата от "Сезонът на канарчетата".

В "Пирогов" й направили няколко шева, белезите от които още личали.