Щерката на Ледената кралица копие на нея

Популярната в България ексфутболна съпруга Асдис Ран има своя истинска в последователка в лицето на единствената си дъщеря Виктория. Ледената кралица, както е известна моделката, е майка и на двама синове - Роберт и Хектор.

Вики, освен че е пълно копие визуално на своята родителка, е тръгнала и по нейните стъпки, що се касае до мода и мъже. Младата блондинка вече участва активно в скъпи фотосесии, на които се съблича в оскъдно облекло и в предизвикателни пози. Припомняме, че майка й неведнъж захвърля дрехите дибидюс гола в кадри за еротични списания, пише България Днес.

Виктория е щерка от брака на Асдис с исландския футболист Гардар Гунлаугсон, с когото живееха в България по време на кариерата му в ЦСКА. Семейството обаче се разведе още през 2012 г. Дъщерята също си пада по спортисти и вече е в сериозна връзка с ММА боеца Норберт Шимчик. Полякът стана тази година европейски шампион на UFR. През миналата дори завоюва световна титла по кикбокс на WTKA.