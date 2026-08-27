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Силиконът не спасява живот: Доника, сложи колана!

https://hotarena.net/az-jenata/silikonat-ne-spasyava-zhivot-donika-slozhi-kolana HotArena.net
HotArena.net
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Силиконът не спасява живот: Доника, сложи колана!

HotArena.net
259

С изпъчени силиконови гърди и опериран нос, фолкпевицата Доника позира за поредното провокативно селфи, с което да зарадва своите почитатели, най-вече от мъжката гилдия.

Само че е „забравила да си сложи“ колана, докато седи на дясната предна седалка до шофьора в колата, пише България Днес.

Ясно се вижда, че автомобилът е в движение по време на снимките, тъй като пейзажът отзад се сменя, а примерът към хилядите последователи на смядовчанката, която изгря на чалга сцената като племенница на певицата в лекия жанр Галена, хич не изглежда добър.

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