Силиконът не спасява живот: Доника, сложи колана!

С изпъчени силиконови гърди и опериран нос, фолкпевицата Доника позира за поредното провокативно селфи, с което да зарадва своите почитатели, най-вече от мъжката гилдия.

Само че е „забравила да си сложи“ колана, докато седи на дясната предна седалка до шофьора в колата, пише България Днес.

Ясно се вижда, че автомобилът е в движение по време на снимките, тъй като пейзажът отзад се сменя, а примерът към хилядите последователи на смядовчанката, която изгря на чалга сцената като племенница на певицата в лекия жанр Галена, хич не изглежда добър.