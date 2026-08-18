Славена Вътова храни лами с щерките

Семеен ден, пълен с приключения, си спретна топмоделката Славена Вътова. В неделя дългокраката красавица се посвети изцяло на двете си дъщери, като реши да ги заведе на разходка в зоокът.

Там сладките сестри се наслаждават отблизо на редица животни, сред които пухкави лами и малки козички. Момиченцата дори се престрашават да влязат в огражденията на чифтокопитните, за да ги нагушкат и почерпят с вкусни лакомства.

Вкуснотийки има и за девойките, които по-късно сядат да похапнат с грижовната си майка. Тя пък от своя страна просто сияе, щом вижда децата си щастливи, пише България Днес.