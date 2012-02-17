Страхотни обувки от Gianmarco Lorenzi
Обувките на италианския дизайнер Gianmarco Lorenzi ще ви възхитят. Моделите му са предназначени за жени, които обожават високите токчета.
Обувките на италианския дизайнер Gianmarco Lorenzi ще ви възхитят. Моделите му са предназначени за жени, които обожават високите токчета.
<p> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Обувките на италианския дизайнер Gianmarco Lorenzi ще ви възхитят. Моделите му са предназначени за жени, които обожават високите токчета.</span></p>