Супер романтичен! Вижте как Иван събужда Ирина в леглото (ФОТО)

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Иван Христов показа, че може да бъде супер романтичен мъж мечта, видя <strong>HotArena.net.</strong></span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Опосума наистина силно обича половинката си Ирина Тенчева и го доказва с мили жестове.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">По празниците например Ирина се похвали с поредния жест от страна на тв водещия – закуска в леглото.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">„All I want for Christmas is... in my bed! („Всичко, което искам за Коледа, е в леглото ми“ – б.а.). За да ви върви през следващата година, на 30.12 не трябва да излизате от леглото - мнооого древно и тайно поверие!“, написа Тенчева под снимка със закуската си.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Иван е поднесъл в леглото на любимата си кафе и плодова салата на поднос.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Романтичната му постъпка в никакъв случай не е единствена. Опосума често ощастливява Ирина с подобни жестове.</span></p>