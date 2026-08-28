Тони Димитрова стряска с визия

Тони Димитрова изненада публиката в Античния театър в Пловдив с драстично променена визия, пише Ретро. На концерта си на 16 август любимката на няколко поколения показа фигура, каквато феновете й не са свикнали да виждат. Тя е много отслабнала.

Най-голяма промяна има в лицето си. Бузите й са хлътнали, което й придава нездрав вид. Тя от години води битка с килограмите и е една от звездните клиентки на д-р Емилова. Изпълнителката не коментира как е постигнала новата си фигура.

Очевидно е променила ежедневието си и е започнала да обръща повече внимание на хранененто си. Певицата не сипра и за миг, а лятото й е изпълнено с концерти и пътувания.