Това лято модерното ще е ретро Лятото на 2012 година определено ще е от най-шарените. През горещия сезон модерното ще е ретро – в гардеробите си трябва да намерим място за цветни поли, рокли, панталони... https://hotarena.net/az-jenata/tova-lqto-modernoto-shte-e-retro HotArena.net HotArena.net 25375 Лятото на 2012 година определено ще е от най-шарените. През горещия сезон модерното ще е ретро – в гардеробите си трябва да намерим място за цветни поли, рокли, панталони...

<p> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Лятото на 2012 година определено ще е от най-шарените. През горещия сезон модерното ще е ретро – в гардеробите си трябва да намерим място за цветни поли, рокли, панталони...</span></p> <p lang="bg-BG"> <br /> </p> <p lang="bg-BG"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000">Моделите, които са били актуални през 70-те и 80-те години на миналия век, това лято отново ще бъдат много модерни. </font></span></span></p> <p lang="bg-BG"> <br /> </p> <p lang="bg-BG"> <br /> </p> <p lang="bg-BG"> <span style="font-size:14px;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><font color="#000000">Допадат ли ви?</font></span></span></p> <p lang="bg-BG"> <br /> </p>